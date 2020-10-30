Варшава, , 10:12 — REGNUM Вечером 28 октября на автозаправке в польском Мыслибоже во время уличной акции протеста против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборты группа её участников избила католического священника. Об этом передает Polskie Radio 24.

Стычку зафиксировали камеры видеонаблюдения на автозаправке. Запись попала в интернет, и уже на следующий день — 29 октября — стало известно о начале расследования по поводу нападения. Делом занимаются районная Мыслибожская прокуратура и следствие.

Свидетели сообщают, что протестующие напали на священника и начали его жестоко избивать. Когда сам защищающийся священник и окружающие сообщили агрессорам, что они имеют дело со священником, нападавшие стали действовать еще более жестоко. Ксёндз пытался скрыться от агрессоров в здании АЗС, но протестующие не дали ему это сделать.

В настоящий момент ведутся следственные действия. В правоохранительных органах не сомневаются, что в скором времени задержат подозреваемых. Им грозит наказание за причинение телесных повреждений и оскорбления.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. В ряде случаев демонстрации сопровождались стычками, а также беспорядками. Католическая церковь последовательно выступает в поддержку решения Конституционного суда.