Белгород, , 10:14 — REGNUM Трёх жителей ближнего зарубежья задержали по подозрению в контрабанде особо ценных диких животных в посёлке Северный вблизи Белгорода. Иностранцы приобрели в Оренбурге почти 500 рогов сайгака и планировали сбыть их на территории Белгородской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, не позднее 19 октября 2020 года сообщники незаконно купили 495 экземпляров рогов азиатского сайгака, занесённого в Красную книгу РФ. 21 октября на арендованном автомобиле они перевезли товар в посёлок Северный. Осмотр транспортного средства проводили сотрудники погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Возбуждено уголовное дело. Преступление относится к категории тяжких. В ближайшее время иностранцам будет предъявлено обвинение, следствие ходатайствует в суде о заключении их под стражу.