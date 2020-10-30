Ницца, Франция, , 10:03 — REGNUM Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что у напавшего на людей в Ницце террориста нашли Коран, нож и два мобильных телефона. Об этом 30 октября сообщает Le Monde.

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«Были найдены Коран, два телефона … и орудие преступления — нож размером 30 см с лезвием длиной 17 см», — сказал Рикар, добавив, что в церкви Нотр-Дам было найдено еще два ножа.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября три человека погибли в результате нападения возле базилики Нотр-Дам в Ницце. Пострадали еще несколько человек. Преступник, кричащий «Аллаху Акбар», был застрелен полицией.

После теракта в Ницце премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о террористической угрозе на всей территории страны. Глава французского правительства подчеркнул, что риск новых терактов в стране высок.

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