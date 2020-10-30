Казань, , 09:52 — REGNUM В Кукморском районе Татарии сотрудники полиции применили табельное оружие против местного жителя, напавшего на правоохранителей с ножом, сообщили 30 октября в пресс-службе МВД региона.

По данным полиции, 30 октября в 00:30 участковый уполномоченный полиции заметил возгорание на стоянке возле районного отдела МВД. Неизвестный злоумышленник бросил еще одну бутылку с горючей смесью и скрылся.

Полицейские начали преследовать злоумышленника. Правоохранители настигли молодого человека и потребовали прекратить противоправные действия. При задержании местный житель оказал сопротивление и ранил полицейского ножом.

В результате полицейские применили оружие. От полученных ранений местный житель 2004 года рождения скончался на месте. На место происшествия прибыл глава МВД Татарии Артем Хохорин. Полицейский с ножевыми ранениями госпитализирован.