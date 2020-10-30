Чебоксары, , 09:48 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор семи участникам преступной группы наркосбытчиков. Наркотики они сбывали в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

По данным следствия, в состав преступной группы входили жители Тульской, Московской, Нижегородской областей и Чувашии, из них семеро человек были «основными участниками». Уголовное дело в отношении ещё двух подозреваемых выделено в отдельное производство.

В полиции установили, что обвиняемые продавали наркотики через интернет-магазин в городах Центрального и Приволжского федеральных округов. Одни являлись курьерами и фасовщиками, другие — сбытчиками и хранителями наркотиков.

Члены преступной группы задержаны в 2018 году. В ходе следствия изъято свыше 45 кг синтетических наркотиков.

Ленинский районный суд Чебоксар признал подсудимых виновными в участии в преступном сообществе и покушении на сбыт наркотиков, назначив от шести до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также определены штрафы, размер которых достигает 700 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы из 16 человек, обвиняемых в сбыте наркотиков на территории Марий Эл и Чувашии. Полицейскими изъято около 2 кг наркотических средств.

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