Кукмор, Татария, , 09:48 — REGNUM В городе Кукмор сегодня ночью, 30 октября, был застрелен 16-летний подросток, напавший на полицейского с ножом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Нож Mr Seb

Около 00:30 сотрудник полиции во время парковки служебного автомобиля на территории районного ведомства заметил возгорание на земле и осколки стекла.

«В ходе тушения возгорания в сторону парковки неизвестным через ограду была брошена еще одна бутылка, предположительно, с горючей смесью, после чего злоумышленник попытался скрыться», — сообщает пресс-служба.

Полицейские организовали преследование. Когда злоумышленника настигли, тот начал угрожать ножом. Требования полицейских бросить нож молодой человек проигнорировал. Во время задержания он оказал активное сопротивление и нанес одному из стражей порядка несколько ножевых ранений. Правоохранители вынуждены были применить табельное оружие, «учитывая агрессивное и общественно-опасное поведение гражданина, в соответствии с законом «О полиции».

В результате местный житель 2004 года рождения скончался от полученных ранений на месте.

Пострадавшего сотрудника полиции с колото-резаными ранениями госпитализировали, угрозы его жизни нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в отношении жителя Татарии, который ранее неоднократно привлекался к уловной ответственности, возбуждено дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

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