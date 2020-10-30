Петропавловск-Камчатский, , 09:31 — REGNUM Столб пепла высотой в шесть километров над уровнем моря выбросил 30 октября вулкан Карымский на Камчатке. Об этом 30 октября сообщает группа наблюдения за вулканической активностью (KVERT) Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

«В пятницу днём по местному времени произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 6 тысяч метров над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным спутников, шлейф пепла распространился на 24 километра в направлении на северо-восток от вулкана.

Кроме этого, указывается, что вулкану установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности и отмечается, что на Карымском наблюдается умеренная активность.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Пепел толщиной до 1 мм выпал в селе Лазо и посёлке Атласово Мильковского района