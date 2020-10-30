Иркутск, , 09:29 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 30 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 24 311 человек, причём 230 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без 13 новых летальных случаев.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 428 человек. Смерть ещё 114 (+4 за сутки) пациентов с коронавирусом наступала от иных причин, утверждают медики. Госпитализированы 3882 пациента (+91 за последние сутки). Выздоровели 19 422 пациента (+179 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 октября в Приангарье произошло 13 новых летальных случаев среди пациентов, больных COVID-19. В регионе ощущается нехватка коек для лечения коронавирусных пациентов.

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