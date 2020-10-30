Чита, , 09:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 октября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 11 556 человек, причём 229 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пяти человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 137 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 137 находятся в тяжелом состоянии, 43 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 197 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 7844 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё пять человек скончались от COVID-19 28 октября. В конце прошедшей недели отмечалось, что темп прироста случаев коронавирусной инфекции в Забайкальском крае составил 2,3%, это в два раза выше среднероссийского (1,1%.).

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