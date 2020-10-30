Джакарта, , 08:59 — REGNUM В региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что три района пострадали от вулканического пепла и горячих облаков из-за извержения вулкана Синабунг, сообщает CNN Indonesia.

Жителей индонезийской провинции Северная Суматра призвали не проводить мероприятия возле извергающегося вулкана и приближаться к вершине в радиусе 3 км.

В настоящее время объявлен третий уровень опасности.

Вулкан Синабунг снова начал извержение 29 октября 2020 года. Извержение произошло около 17:52 по местному времени. Извержение вулкана Синабунг вызвало появление горячих облаков на расстоянии 2000 метров от кратера вулкана и высотой 1500 метров.

Напомним, действующий вулкан Синабунг расположен на севере острова Суматра. В августе 2020 года вулкан выбросил столб пепла на высоту 5000 метров.