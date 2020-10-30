Кызыл, , 08:56 — REGNUM Комиссия по установлению причин смертности подтвердила за период с 16 по 22 октября 7 летальных случаев от COVID-19 в Туве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

Среди умерших три женщины и четверо мужчин в возрасте от 50 до 79 лет. У всех выявлены сопутствующие заболевания, в числе которых сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, острое нарушение мозгового кровообращения.

Таким образом, всего за время эпидемии с 22 мая по 22 октября в регионе зарегистрировано 120 случаев смерти непосредственно от COVID-19.

«По данным на 22 октября среди регионов СФО по показателю смертности от Covid-19 по шкале возрастания Республика Тыва занимает четвертое место с показателем 1,3 от числа заболевших», — добавили в минздраве.

Читайте также: Тува получит 187 млн на создание дополнительных мест для больных COVID-19