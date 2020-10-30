Барнаул, , 08:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает ухудшаться, зафиксировано рекордное количество жертв. По данным оперативного штаба на 30 октября, за последние сутки произошло 17 летальных исходов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 19 тысяч человек, причём только 219 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5739 человек, +49 за последние сутки) и ОРВИ (7434 человека + 158 за последние сутки).

Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 511 (+31 пациент за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 149 пациентов (минус два за последние сутки). Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 765 человек.

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 445 (+49 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 16 054 человека (+118 за сутки). Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже месяц, как распространение коронавируса в Алтайском крае приобрело взрывной характер. Ковидной пневмонией переболел губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заразились несколько его заместителей и алтайских парламентариев.

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