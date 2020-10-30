Барнаул, , 08:25 — REGNUM Министр здравоохранения Дмитрий Попов перешёл на дистанционный режим работы. Как сообщает сегодня, 30 октября, оперативный штаб, у него появились клинические признаки острой респираторной инфекции, но результата теста на коронавирус пока нет.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, так же как и губернатор региона Виктор Томенко, Дмитрий Попов неоднократно пренебрегал средствами индивидуальной защиты.

Ещё в марте 2020 г. после череды непрекращающихся скандалов, связанных с оптимизацией первичного звена в здравоохранении Алтайского края, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что ни одна районная больница не будет закрыта. Он уверял, что смог убедить коллег, что в крае нельзя закрывать больницы даже в районах, где проживает менее 20 тысяч человек, и добиться исключения региона из федеральных планов по оптимизации больниц в небольших районах. Тем не менее стационары продолжают закрывать.

В аптеках, несмотря на взрывной характер распространения коронавируса, нет антибиотиков, а число новых носителей и погибших от COVID-19 растет с каждым днём. 1 ноября 2020 года в Барнауле состоится согласованный митинг недовольных ситуацией, сложившейся в медицине региона.

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