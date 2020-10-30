Магас, , 08:23 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Находясь за рулем автомобиля «Порше Кайен», 15-летний водитель протаранил две автомашины МВД и скрылся с места происшествия. Служебные автомобили получили повреждения, а трое находящимся в них сотрудникам полиции понадобилась помощь врачей, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 28 октября в 17:25 в селении Экажево. При проведении рейдовых мероприятий в ходе операции «Оружие» на улице Джабагиева полицейские попытались остановить автомашину Porsche Cayenne, однако водитель проигнорировал их требование, совершил маневр разворота, протаранив при этом стоявшие на обочине служебные автомашины «Лада Гранта» и «Шкода Октавиа», и скрылся в направлении селения Сурхахи.

Для розыска лихача была организована погоня, был введен план «Перехват».Однако ближе в полуночи того же дня в отдел полиции по Назрановскому району прибыл 15-летний житель села Сурхахи, который дал признательные показания в том, что это он находился за рулем автомобиля «Порше». Свой побег с места происшествия он объяснил тем, что испугался наказания после того, как проехал на запрещающий сигнал светофора.

«Также подросток указал местонахождение автомобиля «Порше Кайен», у которого оказались подложные номерные знаки, числящиеся за жительницей г. Беслан. Иномарка доставлена в ОМВД России по Назрановскому району», — говорится в сообщении полиции.

Очевидно, у этой истории будет еще продолжение с выяснением не только причин управления машиной несовершеннолетним, но и откуда взялись подложные госномера.