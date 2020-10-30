Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего в республике за время эпидемии от COVID-19 скончались 166 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В стационарах на лечении остаются 1857 пациентов. Из них 67 тяжёлых больных находятся в реанимации, 36 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 87,8%.

Добавим, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией власти региона продлили ограничительные меры из-за коронавируса ещё на месяц — до 30 ноября. Так, сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий и соблюдение режима самоизоляции для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями из группы риска.

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