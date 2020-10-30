Гори, Грузия, , 08:15 — REGNUM Пять человек погибли и 11 получили ранения в дорожной аварии, которая произошла 30 октября недалеко от Гори в Западной Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, на 77-м километре трассы Тбилиси — Сенаки — Леселидзе столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовой автомобиль.

«По предварительной информации, в результате ДТП пять пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а 11 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что у грузовика был турецкий госномер.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации или безопасного движения транспорта».

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