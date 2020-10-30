Ницца, Франция, , 07:59 — REGNUM Одной из погибших в результате нападения на церковь Нотр-Дам в Ницце стала 44-летняя жительница Бразилии. Об этом 30 октября сообщил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу на своей странице в соцсети Twitter.

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"Мы глубоко опечалены гибелью 44-летней гражданки Бразилии, матери троих детей, одной из жертв жестокого нападения, совершённого террористом в церкви Нотр-Дам в Ницце», — говорится в сообщении министра иностранных дел Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что нападение на людей в соборе Нотр-Дам во французском городе Ницца является проявлением христианофобии.