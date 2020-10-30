Омск, , 07:35 — REGNUM Уголовные дела по фактам получения взятки и хранения наркотических средств сотрудниками Росгвардии возбуждены в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в следственном управлении СКР по Омской области.

Дела против сотрудников управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Омской области возбуждены по материалам, представленным региональным УФСБ (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки организованной группой» и ч. 2 ст. 228 УК РФ — «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере»).

По данным следствия, 22 октября текущего года на ул. Заозерная в Омске двое росгвардейцев, действуя по предварительной договоренности с другими лицами, получили взятку в сумме 25 тысяч рублей. За это они обещали не сообщать в компетентные органы о преступлении, совершённом мужчиной, заподозренным в незаконном приобретении наркотических средств, не принимать мер по его задержанию и привлечению к уголовной ответственности.

После получения взятки гвардейцев задержали с поличным сотрудники УФСБ. Оперативные мероприятия проводились совместно с отделением собственной безопасности Росгвардии по Омской области.

В ходе обыска, проведенного СКР, в гараже командира взвода управления вневедомственной охраны обнаружили и изъяли несколько свёртков с наркотиками общей массой около 70 граммов. По мнению следствия, ранее эти наркотики были изъяты сотрудниками Росгвардии у граждан, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Командира взвода задержали по подозрению в незаконном хранении наркотических средств.

Задержанным сотрудникам предъявлено обвинение. Обвиняемые в получении взятки заключены под стражу, командир взвода находится под домашним арестом. Устанавливаются все члены организованной группы лиц, причастные к преступлению. Расследование продолжается.

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