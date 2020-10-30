Чита, , 07:25 — REGNUM В Чите (Забайкальский край) скончалась 64-летняя женщина, которая ранее размесила в социальных сетях видео о том, что коронавирус приходится лечить на дому, и что несмотря на ухудшение, скорая помощь не приезжает.

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Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, данную женщину госпитализировали 28 октября, но уже на следующий день она скончалась. Минздрав региона начал служебную проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с распространением коронавируса в Забайкальском крае продолжает оставаться весьма напряжённой. За прошедшие сутки выявлено 229 новых носителей. На территории региона введен масочный режим, ограничительные массовые мероприятия и режим самоизоляции для граждан 65+.

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