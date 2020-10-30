Барнаул, , 06:54 — REGNUM В связи со взрывным характером распространения коронавируса в медицинских учреждениях Алтайского края развернуто 29 ковидных госпиталей, общее количество коек достигло 5438. Судя по официальному сообщению оперативного штаба, почти все из них (более 88%) заняты: по состоянию на утро 29 октября на лечении находились 4817 пациентов, в том числе 2093 с коронавирусом, 2405 — с пневмонией вирусного характера.

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Как пояснила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, в ближайшее время в Барнауле, Бийске и Рубцовске будет дополнительно развернуто около 400 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 29 октября, в Алтайском крае выявлен 18 781 носитель SARS-CoV-2, причём только 216 из них добавились за сутки. Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 480 пациента (+38 пациентов за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент (их количество за сутки не изменилось). За последние 24 часа подтверждена смерть еще 14 человек с SARS-CoV-2.

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