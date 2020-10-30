Сува, , 06:39 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался по координатам 20,8916 градусов южной широты и 178,5061 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия находился на глубине 580,1 километра. Информации о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов острова Пасхи. Пострадавших не было.

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