Ульяновск, , 06:18 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области по «горячим следам» задержан подозреваемый в покушении на изнасилование десятилетней девочки. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено днём 29 октября 2020 года в одном из многоэтажных домов в Димитровграде. По данным правоохранителей, мужчина напал в лифте на 10-летнюю девочку и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Ребёнка госпитализировали.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Устанавливаются свидетели и очевидцы, а также все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2019 года в целом уровень преступности снизился, но при этом выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — в частности убийств и покушений на убийство, изнасилований. К примеру, число изнасилований выросло за год на 23,1%.

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