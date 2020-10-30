Чебоксары, , 05:20 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту попытки изнасилования в подъезде 18-летней девушки. Подозреваемый задержан, но правоохранители не исключают, что жертв может быть больше, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что преступление было совершено ночью 16 октября в Чебоксарах, когда потерпевшая возвращалась домой из ночного клуба. По данным правоохранителей, вслед за 18-летней горожанкой в подъезд зашёл подозреваемый, который забежал за ней на этаж и, когда она вышла из лифта, попытался изнасиловать. Девушка оказала активное сопротивление и стала звать на помощь — ей помог вышедший на помощь сосед.

Со слов потерпевшей был составлен фоторобот преступника. Подозреваемого задержали 26 октября, им оказался проживающий в Чебоксарах 38-летний уроженец Красноармейского района. Мужчина арестован.

Уголовно дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством потерпевшей).

Правоохранители не исключают, что пострадавших от действий подозреваемого может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Чебоксарах вынесен приговор 37-летнему мужчине, которого обвиняли в изнасиловании 14-летней девочки: следствие установило, что мужчина проследил за пострадавшей и, когда она открыла дверь своей квартиры, напал на нее и изнасиловал. Насильник получил 12 лет колонии особого режима.

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