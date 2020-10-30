Наньчан, Китай, , 04:15 — REGNUM Семь человек погибли в результате столкновения грузовика и фургона в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в бюро общественной безопасности города Ваньцзай в провинции Цзянси, инцидент произошел в 11:20 по местному времени в поселке Гаочэн. Все погибшие и раненые находились в фургоне. Получившие ранения были госпитализированы.

В настоящее время власти занимаются выяснением причин произошедшего. Напомним, что еще пять человек погибли после столкновения двух грузовиков в провинции Хубэй центральной части Китая.