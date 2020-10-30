Ухань, Китай, , 04:12 — REGNUM Пять человек погибли, еще девять получили ранения в результате столкновения двух грузовиков в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел примерно в 6:40 по местному времени 29 октября в городе Тяньмэнь, когда грузовик, груженый камнем, протаранил во время поворота другой грузовик, где находилось 15 человек.

Камни, находившиеся в грузовике, завалили пассажиров, приведя к жертвам, сообщили в муниципальном бюро общественной безопасности Тяньмэня. Жизням девяти раненых ничего не угрожает, сообщили в полиции. Причины инцидента выясняются.