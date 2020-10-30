Авиньон, Франция, , 04:04 — REGNUM Версия террористического акта в расследовании нападения на полицейских во французском городе Авиньон не будет рассматриваться правоохранительными органами, сообщает газета La Provence со ссылкой на свои источники.

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Таким образом, к этому делу не будут привлекать антитеррористическую прокуратуру Франции. По информации журналистов, мужчина, пытавшийся напасть на сотрудников полиции, не был вооружен холодным оружием и не выкрикивал никаких лозунгов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Авиньоне при попытке напасть на полицейских был застрелен мужчина, который якобы был вооружен ножом.

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