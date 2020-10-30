Тунис, , 02:51 — REGNUM Расследование после сообщений о том, что напавший на собор Нотр-Дам во французском городе Ницца был выходцем из Туниса, начала тунисская прокуратура. Об этом передает радиостанция Mosaique FM.

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Журналисты сослались на заявление представителя суда первой инстанции республики Мохсена ад-Дали. Его ведомство занимается вопросами борьбы с терроризмом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во Франции ввели высший уровень террористической угрозы после атаки на собор в Ницце, в результате который были убиты три человека.

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