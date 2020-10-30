Париж, , 02:31 — REGNUM Вооруженный преступник, атаковавший собор Нотр-Дам в городе Ницца, не был известен французской контрразведке, заявил журналистам глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

Руководитель ведомства рассказал, что у злоумышленника был найден Коран, два мобильных телефона и нож. В ходе задержания террорист получил ранения, и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, Рикар подтвердил информацию, что напавший на собор был выходцем из Туниса. По его словам, 20 сентября злоумышленник прибыл в итальянский город Лампедуза, а уже в октябре оказался во Франции. Расследование теракта продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabia распространил информацию о том, что террориста, напавшего на собор в Ницце зовут Ибрагим бен Мухаммед Салех аль-Исауи, а родился он в городе Бу-Хаджиля в тунисской провинции Кайруан.