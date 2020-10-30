Абуджа, , 01:11 — REGNUM Не менее 21 ребенка погибли в дорожной аварии в штате Енугу на юго-востоке Нигерии, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что ДТП произошло на автодороге Енугу — Окигве. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в школьный автобус, в салоне которого находились 64 человека. В результате аварии погиб 21 школьник, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. При этом водитель грузовика скрылся с места аварии, теперь его разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября пассажирский автобус столкнулся с четырьмя автомобилями на севере Нигерии. В результате дорожной аварии погибли 13 человек, еще несколько получили ранения.

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