Париж, , 09:42 — REGNUM В городах Франции прошли протесты против ужесточения «антикоронавирусных» ограничений и повторного введения режима самоизоляции. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Le Figaro.

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В городах Париж, Тулуза и Кастр прошли спонтанные протесты против введения новых мер по борьбе с распространением вируса SARS-CoV-2, в том числе против ограничения передвижений по городу и закрытия общественных мест. В манифестациях приняли участие несколько десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 47 637 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,282 млн.

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