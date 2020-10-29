Берлин, 29 октября 2020, 21:01 — REGNUM Автомобиль протаранил группу людей в одном из городов федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в ФРГ, сообщает 29 октября газета Bild.
Инцидент произошел в немецком городе Кемпен.
По утверждению издания, погиб один человек, еще не менее троих получили тяжелые травмы.
Причины и подробности происшествия пока не выяснены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в странах Европы исламисты устроили целую серию террористических атак, наезжая автомобилями на пешеходов.
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