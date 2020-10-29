Москва, , 18:37 — REGNUM Съемочная группа Первого канала получила травмы при нападении на них толпы мародеров в центре Филадельфии, местная полиция отказалась защитить журналистов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга с представителями СМИ.

«Требуем от Вашингтона тщательно расследовать все инциденты нападения на представителей СМИ», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД 28 октября на съемочную группу Первого канала в Филадельфии напала толпа мародеров. Российские журналисты были вынуждены самостоятельно обороняться. Несмотря на оказание сопротивления, журналисты лишились всей профессиональной аппаратуры и получили травмы. Американских полицейских не оказалось рядом, не последовало содействия с их стороны даже тогда, когда журналисты непосредственно обратились за помощью к ближайшему полицейскому патрулю. Защитники правопорядка отказались ехать на место происшествия. Не помогли потерпевшим и в полицейском участке.

«Такой уровень безнаказанности больше напоминает хронику с театра военных действий», — заметила Захарова.

Ранее сообщалось, что на протяжении 27 и 28 октября в американском городе Филадельфия продолжаются перерастающие в бунты протесты в связи с инцидентом, в ходе которого двое полицейских застрелили афро-американца при попытке задержания.