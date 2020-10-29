Хасавюртовский район, Дагестан, , 17:11 — REGNUM Пенсионер из Дагестана умер от сердечного приступа, находясь за рулем автомобиля. Машина после этого попала в аварию, в результате чего скончался один из пассажиров, сообщается 29 октября на странице главного управления МВД по республике в Instagram.

ДТП произошло сегодня днем в Хасавюртовском районе Дагестана, на автодороге Хасавюрт — Гребенская. По предварительной информации, у 77-летнего водителя автомобиля Audi-100 из-за острой сердечной недостаточности произошел приступ. Мужчина умер за рулем, а машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Два пассажира иномарки — годовалый ребенок и его 28-летняя мать — с различными травмами были доставлены в больницу. В медучреждении женщина скончалась.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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