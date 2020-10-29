Донецк, 29 октября 2020, 15:56 — REGNUM В результате срабатывания взрывного устройства на юге ДНР пострадал мирный житель. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе Народной милиции республики.
Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в больницу города Тельманово.
Напомним, ранее в Народной милиции ДНР заявили о гибели одного защитника Донбасса в результате взрыва бомбы, сброшенной украинским беспилотником.
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