Донецк, , 15:56 — REGNUM В результате срабатывания взрывного устройства на юге ДНР пострадал мирный житель. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе Народной милиции республики.

«Мирный житель 1996 года рождения получил минно-взрывные травмы в результате срабатывания неконтактного взрывного устройства, установленного украинскими военными», — сказано в сообщении.

Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в больницу города Тельманово.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР заявили о гибели одного защитника Донбасса в результате взрыва бомбы, сброшенной украинским беспилотником.

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