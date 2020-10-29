Белоярский район, Югра, , 15:01 — REGNUM В Югре погибли двое сотрудников газовой компании, ремонтируя газопровода возле города Белоярский ХМАО. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, трагедия произошла на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейного производственного управления «Газпром трансгаз Югорск». По предварительным данным, рабочие устраняли утечку газа на газопроводе, потеряли сознание и задохнулись.

Прокуратура ХМАО организовала по факту доследственную проверку происшествия. В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда, строительных норм и правил.