Кукмор, Татария, , 15:05 — REGNUM В Татарии при проведении работ на территории АО «Кукморский завод металлопосуды» получил смертельные травмы 44-летний рабочий. Республиканское управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 27 октября. Мужчина участвовал в разгрузке 600-килограммовых упаковок с алюминиевыми чушками. По неустановленной причине одна из упаковок упала на землю и задела рабочего. От полученных травм он скончался на месте.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве.

ИА REGNUM напоминает, в Казани двоих мужчин, проводивших прокладку труб, засыпало землей. Инцидент произошел 13 октября в одном из домов по улице Жасминная с хозяином дома и его помощником. 57-летний и 36-летний местные жители проводили земляные работы и прокладку труб из частного дома к канализационному сливу. В какой-то момент произошло обрушение ямы и мужчин засыпало землей. Оба погибли на месте.

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