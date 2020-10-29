Джидда, Саудовская Аравия, 29 октября 2020, 14:47 — REGNUM Мужчина, который напал на охранника консульства Франции, задержан в Джидде сотрудниками полиции Саудовской Аравии. Об этом 29 октября сообщает телеканал Al Madina со ссылкой на силовые структуры королевства.
«Полиции удалось арестовать гражданина <…> после нападения на охранника консульства острым предметом», — говорится в сообщении
Также сообщается, что в результате нападения сотрудник охраны был госпитализирован, а нападавший — получил легкие травмы при задержании. Кроме того, уточняется, что подробности произошедшего в настоящее время выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во французском Авиньоне полицейские застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом.