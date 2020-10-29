Воронеж, , 14:09 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилья возбуждено в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 29 октября в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ущерб, причинённый гражданам, оценивается в сумму более пяти миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 63-летний бывший председатель жилищно-строительного кооператива в 2013—2014 годах заключил договоры паенакопления с двумя местными жителями. По договорам кооператив должен был после окончания жилых домов передать в собственность этих граждан квартиры, они — оплатить их.

«Для придания видимости исполнения обязательств подозреваемый организовал проведение строительно-монтажных работ на сумму 1,6 млн рублей, после чего прекратил строительство», — уточнили в полиции.

В настоящее время в отношении экс-председателя ЖСК возбуждено уголовное дело о мошенничестве, с него взята подписка о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.