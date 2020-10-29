Авиньон, Франция, , 13:56 — REGNUM Во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина попытался напасть на сотрудников полиции, сообщает 29 октября BFMTV.

Терроризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что мужчина был ликвидирован. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 29 октября, в Ницце возле церкви Нотр-Дам вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли три человека, ещё несколько пострадали, нападавший был задержан.

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