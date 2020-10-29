Авиньон, Франция, 29 октября 2020, 13:56 — REGNUM Во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина попытался напасть на сотрудников полиции, сообщает 29 октября BFMTV.
Отмечается, что мужчина был ликвидирован. Более подробной информации не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 29 октября, в Ницце возле церкви Нотр-Дам вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли три человека, ещё несколько пострадали, нападавший был задержан.
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