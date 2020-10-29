Ницца, Франция, , 13:53 — REGNUM Граждане России не пострадали при нападении вооруженного мужчины на людей возле церкви Нотр-Дам в Ницце, сообщили 29 октября в посольстве РФ во Франции.

«Пока такой информации нет. Обращений в посольство от наших сограждан тоже не поступало», — сообщили ТАСС в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 29 октября, в Ницце возле церкви Нотр-Дам вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли три человека, ещё несколько пострадали, нападавший был задержан.