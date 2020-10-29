Мыски, Кемеровская область, , 13:49 — REGNUM 30-летний житель города Мыски Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела по подозрению в похищении человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл в сентябре.

По данным следствия, проезжая на машине он увидел свою бывшую сожительницу, которая шла с ребёнком в гости. На предложение мужчины поговорить, женщина оставила ребёнка у родственников, сказав, что скоро вернётся.

Однако через некоторое время последние увидели, как подозреваемый ударил женщину и, затолкав в машину, уехал. Родственники позвонили ему, потребовав отпустить потерпевшую, на что тот ответил отказом. После чего очевидцы сообщили о происшествии в полицию. Участковый также позвонил мужчине, попросив прибыть его на опорный пункт.

«В полицию подозреваемый пришёл с потерпевшей, которая должна была сообщить, что она по доброй воле поехала с ним, однако женщина попросила о помощи написав заявление о похищении», — отметили в ведомстве.

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