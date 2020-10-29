Грозный, , 13:41 — REGNUM В Чечне обнаружены снаряды, мины и гранаты. При проведении оперативных мероприятий на них наткнулись в Ачхой-Мартановском районе сотрудники Росгвардии, которые выполняют задачи в составе объединённой группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе, сообщили 29 октября в ведомстве.

По близости с селом Старый Ачхой сначала были обнаружены 152-мм снаряды и мина со следами коррозии. После этого территория была обследована на наличие других предметов вооружения и боеприпасов. В результате были найдены еще и выстрелы к гранатометам различных модификаций, 30-мм снаряды и две гранаты.

Опасные находки, очевидно, остались в земле после проведения на территории республики контртеррористических операций. Во избежание самоподрыва при транспортировке, вооружение было уничтожено саперами на месте.