Донецк, , 13:29 — REGNUM В результате удара, нанесённого украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Во время пролёта над нашими позициями ударный БЛА украинских карателей был подбит огнём из стрелкового оружия. Однако во время падения беспилотник успел совершить сброс взрывного устройства на позиции наших защитников», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Народной милиции отметили, что беспилотник направлялся в район, где работали сотрудники МЧС ДНР, разминировавшие неразорвавшиеся мины калибра 82 мм, ранее выпущенные с позиций 53-й бригады ВСУ.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за минувшие сутки украинские формирования выпустили две мины калибра 82 мм на юге ДНР.

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