Донецк, 29 октября 2020, 13:29 — REGNUM В результате удара, нанесённого украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР. Об этом сообщили 29 октября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе Народной милиции отметили, что беспилотник направлялся в район, где работали сотрудники МЧС ДНР, разминировавшие неразорвавшиеся мины калибра 82 мм, ранее выпущенные с позиций 53-й бригады ВСУ.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за минувшие сутки украинские формирования выпустили две мины калибра 82 мм на юге ДНР.
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