Ницца, Франция, , 13:25 — REGNUM В Ницце в результате нападения вооруженного мужчины была обезглавлена женщина. Об этом 29 октября сообщает BFMTV.

По словам главы города Кристана Эстрози, нападавший воспользовался тем же методом, что и террорист в городе Конфлан-Сент-Онорин при убийстве учителя Самюэля Пати.

По последним данным, погибли три человека, среди них есть священник, добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября во Франции 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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