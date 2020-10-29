Ницца, Франция, , 13:13 — REGNUM Проверка информации о возможном минировании в районе церкви Нотр-Дам в Ницце проведена сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 29 октября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Избегайте центра города — проводят мероприятия по разминированию. Взрывы, которые можно было слышать, были произведены полицией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ситуация в городе контролируется правоохранителями. Кроме того, жителей призвали не поддаваться панике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ницце вооруженный холодным оружием мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли два человека, ещё несколько пострадали, нападавший был задержан.