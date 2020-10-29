Ницца, Франция, 29 октября 2020, 13:02 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в организованный после нападения в Ницце кризисный центр, передает 29 октября BFMTV.
Отмечается, что центр создан при министерстве внутренних дел. Также в центр прибудет премьер-министр республики Жан Кастекс.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли три человека, ещё несколько пострадали. Нападавший был задержан. Мэр города назвал произошедшее терактом.
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