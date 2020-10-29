Ярославль, , 12:55 — REGNUM 28 октября в Ярославле на Тутаевском шоссе, которое отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», сбили женщину-пешехода. О происшествии сообщает официальный сайт УМВД России по Ярославской области.

ДТП в Ярославле Yarnews.net

«По предварительной информации мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем «Субару», произвел наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход, женщина 1991 года рождения с травмами госпитализирована», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Одной из причин происшествия очевидцы называют неработающие светофоры. Шоссе новое, на его ремонт в 2019—2020 годах по национальному проекту выделено более 650 млн рублей. С 13 октября по шоссе открыли «рабочее движение» Об этом заявил заместителя председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. При этом официально дорога не сдана.

«На данный момент ведётся настройка оборудования. Объект еще не сдан. Правила дорожного движения никто не отменял, если светофор не работает, то действует правило перехода как на нерегулируемом пешеходном переходе», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

В социальных сетях ярославцы высказывают мнение, что власти не должны были открывать движение, если безопасность дороги в полной мере не обеспечена. Ведь именно безопасность является одной из двух главных целей национального проекта. Работы на объекте ведет крупнейший подрядчик по госзаказам в Ярославской области «ГК «ЕКС».

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