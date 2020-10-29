Грозный, , 12:52 — REGNUM В Чечне при столкновении двух автомашин получили травмы различной степени тяжести шесть человек. Авария произошла в Грозненском районе на 12-м км автодороги Грозный — Закан-Юрт, сообщили 29 октября в пресс-службе МВД по региону.

Предварительно установлено, что причиной ДТП стало то, что 58-летний водитель автомашины ВАЗ-210 740 при движении в сторону станицы Серноводской, не уступил дорогу при повороте, и его автомобиль столкнулся с ВАЗ-21 104, которой управлял 23-летний житель Ачхой-Мартановского района.

При столкновении пострадали оба водителя и четверо пассажиров обоих автомобилей, они госпитализированы в клиническую больницу №1 города Грозного.