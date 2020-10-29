Харьков, Украина, , 12:39 — REGNUM На Украине скончался 61-летний мужчина, получивший травмы в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в посёлке Березовское Харьковской области. Об этом сообщила 29 октября официальный представитель Харьковской областной администрации Ольга Мирошниченко.

Она рассказала, что в результате взрыва мужчина получил ожоги 80% тела и многочисленные травмы.

Из восьми оставшихся пострадавших двое находятся в реанимации, четверо — в ожоговом отделении, отметила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области во время плановых работ на газоперерабатывающей станции произошёл взрыв.

Два человека погибли на месте.

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