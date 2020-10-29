Ницца, Франция, , 12:29 — REGNUM Нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце было терактом, заявил 29 октября мэр города Кристиан Эстрози.

«Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт рядом с церковью Нотр-Дам», — написал он в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на людей. В результате инцидента, по последним данным, погибли два человека, ещё несколько пострадали. Нападавший был задержан.

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